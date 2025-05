Con motivo del Día de la Madre, Víctor Caballero compartió en su cuenta de TikTok una pequeña reflexión sobre la importancia de valorar a las madres. En dicho video, 'Curwen' recordó cómo fue el duro momento que vivió luego de que su madre, de 76 años, fuera atropellada por una moto en el Callao mientras salía de su casa.

El fuerte impacto la dejó gravemente herida, con fracturas en las costilla, brazos y cabeza por lo que tuvo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica San Gabriel. Según contó el periodista, durante esos días vivió momentos de gran incertidumbre, pues no sabía si su madre lograría sobrevivir a las graves lesiones, ya que permaneció inconsciente durante casi un mes.

"Hace tres meses mi mamá fue atropellada. Estaba cruzando la calle que está exactamente al frente de su casa y un tipo en una moto la golpeó tan fuerte que estuvo dos o tres semanas en UCI. Como hijo tuve que enfrentar una situación durísima. Los primeros días no dormía, no comía. Casi 10 días ya se imaginarán el infierno que fueron porque no sabía si iba a sobrevivir o no. No sabía si en cualquier momento iba a recibir una llamada diciéndome que mi madre había muerto", comentó 'Curwen'.

El emotivo mensaje que dejó 'Curwen' por el Día de la Madre

Aunque actualmente su madre ya se encuentra fuera de peligro, sigue en tratamiento con terapia física. Sin embargo, el trágico accidente le dejó una valiosa lección a 'Curwen' sobre la importancia de valorar cada momento con los seres queridos. "Tuve la dicha de pasar el día de la madre con ella", expresó.

"La única lección que he sacado de esto es que (el día que ocurrió el accidente) nos despedimos bien. Ahora, que ya pasó ese momento tan complicado yo hago o trato de hacer que todos los momentos en los que nos despedimos (sea lindo) porque siempre pienso que podría ser el último. Así que siempre el abrazo. Así que si tienen la suerte de tener a sus madres vivas asegúrense de que cada vez que se despidan se haga de la manera correcta porque quizás podría ser la última vez (que la veas)" añadió.