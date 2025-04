Dra. Fit arremete contra Laura Spoya por hablar de ella en 'Good Time' y comentar sobre el uso de metacrilato: "Ignorante"

En medio del auge del contenido fitness y saludable en las redes sociales, la influencer y nutricionista María Elena Leiva, más conocida como Dra. Fit, lanzó una dura crítica contra la exreina de belleza Laura Spoya. Según declaró en una entrevista para el canal de YouTube Conspiraciones 21, la conductora de 'Good Time' tocó el tema del uso del metacrilato en los rellenos faciales después de la conferencia de prensa que brindó tras las denuncias archivadas en su contra por mala praxis.

Sin embargo, lo que más le causó asombro y molestia, fue ver que, durante el programa, se comenzó a proyectar las imágenes de una resonancia magnética, donde se podía apreciar unas 'bolitas' adheridas a los tejidos del glúteo. De acuerdo con la Dra. Fit, estos no serían producto del metacrilato que se implantó, tal como lo mencionó Laura Spoya en el podcats, sino consecuencia del uso del aceite de silicona.

"Hace unos días me pasaron el link de un 'doctorcito' (que se presentó) en un podcast nuevo de esta fulanita Laura Spoya y un tal Gerardo. Yo no la conozco (a Laura) pero luego de ver ese video la detesto (...) Esta fulanita, Laura Soya, ignorante en el asunto comienza a decir: 'porque hay una doctora que usa metacrilato' y la 'tipita esta', insignificante mujercita, se pone a mostrar unas imágenes de una resonancia magnética donde se ve unas bolitas brillantes en un glúteo. Eso, ignorante, es característico del aceite de silicona y cuál médico (ella) se pone a decir que eso es el metacrilato ¿Quién es esa para hablar de algo que no conoce? Pero claro, se respaldaba del 'mediquito' que tenía al costado que es un dermatólogo", sentenció.

"Esa 'gentuza' no me suelta, está obsesionada conmigo (...) Qué casualidad que comiencen a tocar mi nombre y el nombre del metacrilato otra vez ¿Cuándo empiezan a hacer esto? Cuando yo empiezo a salir otra vez en televisión, en podcats y cuando empiezo a hacer nuevamente mis apariciones. Empiezan hacer un podcats donde hablan de mí, sin decir mi nombre. Pero es obvio", añadió.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el metacrilato?

En el programa emitido en febrero de 'Good Time', Laura Spoya contó su experiencia y las consecuencias que ha enfrentado en su cuerpo tras la aplicación de metacrilato. Según explicó, desconocía que se trataba de este producto, ya que se lo ofrecieron bajo el nombre de peptonas, para poder realzar los glúteos. Asimismo, mostró las imágenes de su resonancia magnética en donde explicaba que le había detectado unas bolitas en las caderas producto del metacrilato.

"Les voy a contar. Yo gracias a Dios tengo muy poquito producto (metacrilato) que no me ha dado 'tantísimas' molestias; sin embargo, soy una persona que todos los años tengo que hacerme un estudio anual para ver que mi salud inmunológica está bien y ver si mis riñones está bien porque yo tengo constantes dolores articulares por más que tengo muy poquito producto (...) Ven que hay unas bolitas (en la resonancia) eso son metacrilato que se forman como unas esferas que se quedan permanentemente adheridos a los tejidos que no se va a reabsorber nunca y la única forma de retirarlo es con cirugía", comentó.