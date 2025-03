Laura Spoya detalla que no sabe multiplicar y revela trastorno: “No manejo nada de números”

Laura Spoya, exMiss Perú y popular influencer, sorprendió a sus seguidores al revelar en el podcast "Good Time" que no sabe multiplicar. La influencer confesó padecer de un trastorno poco común conocido como discalculia, que le dificulta el manejo de los números y las matemáticas. Su revelación se dio en un momento espontáneo, mientras compartía con sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe en una nueva edición de su programa en YouTube, donde la conversación se tornó viral rápidamente.

En el podcast, Laura relató cómo la discalculia marcó su vida, recordando que desde joven no podía aprender matemáticas de manera fluida. La reacción de sus compañeros, aunque jocosa, generó un momento incómodo para ella, que no pudo evitar sentirse abrumada por las bromas.

Laura Spoya revela que no sabe multiplicar

En un reciente episodio de "Good Time", Laura Spoya contó su experiencia personal con la discalculia, un trastorno específico del aprendizaje que afecta su capacidad para comprender y realizar cálculos matemáticos, como la multiplicación. "No manejo nada de números", confesó durante la charla, algo que sorprendió a sus seguidores, quienes no esperaban escuchar tal revelación de una figura tan pública.

Durante la grabación, Mario Irivarren intentó explicarle un cálculo sencillo de matemáticas, pero Laura no pudo seguir el razonamiento. "Sale 22 soles tu cuenta, tú me das con un billete de 100, yo te pido que me des dos soles para darte 80, tiene que darte de vuelto 78", le indicó Mario, aunque el ejercicio no fue suficiente para ayudarla a entender la operación.

Ante la frustración, Laura Spoya compartió que durante sus años universitarios, particularmente cuando estudiaba en ESAN, llegó a sentirse muy mal por no poder razonar las matemáticas de manera lógica.Además, Laura explicó cómo, al cambiarse a la UPC y estudiar carreras relacionadas con letras, encontró un área en la que sí podía destacarse. Esta experiencia la marcó profundamente, llevándola a comprender que no todo el mundo tiene las mismas habilidades, y que esto no debe ser motivo de vergüenza ni estigma.

¿Quién es Laura Spoya?

Laura Vivian Spoya Solano, conocida como Laura Spoya, es una figura destacada en el mundo del entretenimiento peruano. Nació el 3 de febrero de 1991 en Lima, Perú, y desde temprana edad se inclinó por el modelaje y los certámenes de belleza. En 2015, Laura se coronó como Miss Perú, lo que le permitió representar a su país en el certamen Miss Universo, un logro que marcó el inicio de su carrera como influencer.

Al año siguiente, en 2016, Laura Spoya se consagró como Miss América Latina del Mundo, lo que la convirtió en la segunda peruana en recibir este prestigioso título. A lo largo de su carrera, Laura logró consolidarse como una de las personalidades más influyentes en las redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza, bienestar y entretenimiento.