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“Te queremos papa, te queremos”: León XIV se emociona tras recibimiento en la Catedral de Lima

El pontífice sonrió emocionado al escuchar los cánticos de los fieles que llenaron la Catedral de Lima, antes de recibir la estola para participar en la oración de la Hora Tercia.

El papa León XIV llegó este jueves a la Catedral de Lima, donde fue recibido por autoridades eclesiásticas en su segundo día en Perú.
El papa León XIV llegó este jueves a la Catedral de Lima, donde fue recibido por autoridades eclesiásticas en su segundo día en Perú.Foto: difusión
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El papa León XIV llegó este jueves 12 de noviembre a la Catedral de Lima, donde fue recibido por las autoridades eclesiásticas en el marco de su segundo día de actividades en el Perú. Tras ingresar al templo y saludar a los representantes de la Iglesia, el pontífice tomó asiento en la silla principal de la catedral.

Una vez sentado, los asistentes comenzaron a corear: "¡Iglesia en comunión con el papa León!". Luego, los vivas dieron paso a un cántico que se extendió por todo el recinto: "Te queremos, papa, te queremos". León XIV sonrió visiblemente emocionado durante unos segundos ante las muestras de cariño, antes de recibir la estola para participar en la oración de la Hora Tercia.

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¿Qué es la oración de la Hora Tercia que rezará el papa León XIV?

La Hora Tercia forma parte de la Liturgia de las Horas, el conjunto de oraciones que la Iglesia católica distribuye a lo largo del día. Corresponde a la tercera hora después del amanecer, aproximadamente las 9.00 a. m., y constituye un momento de oración comunitaria.

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A diferencia de la misa, esta celebración se centra en el rezo de salmos, lecturas bíblicas y plegarias. Es una tradición litúrgica mediante la cual la Iglesia santifica distintos momentos de la jornada.

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