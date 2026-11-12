Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

León XIV agradece la preocupación de los peruanos por su salud durante su visita al Perú: “Dios es grande”

En su discurso ante los obispos, el sumo pontífice enfatizó que, a pesar de las dudas, Dios permitió su retorno al país. Este reencuentro es significativo para la comunidad católica peruana.

El papa León XIV agradeció a los peruanos por su preocupación
El papa León XIV agradeció a los peruanos por su preocupación
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV expresó su alegría por reencontrarse con el pueblo peruano durante su segundo día de visita apostólica en el país. En un discurso dirigido a los obispos del Perú, el sumo pontífice también agradeció las muestras de preocupación por su estado de salud y recordó que, pese a las dudas sobre su llegada, finalmente pudo concretar su retorno.

"Algunos saben que había algunos que decían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes", manifestó León XIV ante los representantes de la Iglesia católica.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Durante su intervención, el pontífice reconoció el interés y la preocupación que despertó su salud entre los fieles y las personas que siguieron de cerca su recuperación. Sus palabras estuvieron acompañadas de un mensaje de agradecimiento por las muestras de afecto recibidas antes de su llegada al territorio peruano.

LR Focus

El encuentro con los obispos forma parte de las actividades oficiales programadas para el jueves 12 de noviembre en Lima, ciudad donde León XIV continúa su visita apostólica y protagoniza diferentes reuniones con representantes de la Iglesia y miles de creyentes.

El regreso del santo padre tiene un significado especial para los peruanos, debido a los años que vivió en el país durante su labor pastoral, antes de asumir el pontificado. Su reencuentro con la comunidad católica peruana se ha convertido en uno de los momentos centrales de esta visita.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 12 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

¡El papa canta el himno del Perú! León XIV emociona durante ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada

Sociedad

¡El papa canta el himno del Perú! León XIV emociona durante ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada

Papa León XIV en Perú EN VIVO, últimas noticias: sigue el minuto a minuto de su segundo día, con el rezo de la Hora Tercia, el encuentro con fieles y la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro de Salud visitó MEF, Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”