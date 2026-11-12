León XIV agradece la preocupación de los peruanos por su salud durante su visita al Perú: “Dios es grande” En su discurso ante los obispos, el sumo pontífice enfatizó que, a pesar de las dudas, Dios permitió su retorno al país. Este reencuentro es significativo para la comunidad católica peruana.

El papa León XIV expresó su alegría por reencontrarse con el pueblo peruano durante su segundo día de visita apostólica en el país. En un discurso dirigido a los obispos del Perú, el sumo pontífice también agradeció las muestras de preocupación por su estado de salud y recordó que, pese a las dudas sobre su llegada, finalmente pudo concretar su retorno.

"Algunos saben que había algunos que decían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes", manifestó León XIV ante los representantes de la Iglesia católica.

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Durante su intervención, el pontífice reconoció el interés y la preocupación que despertó su salud entre los fieles y las personas que siguieron de cerca su recuperación. Sus palabras estuvieron acompañadas de un mensaje de agradecimiento por las muestras de afecto recibidas antes de su llegada al territorio peruano.

El encuentro con los obispos forma parte de las actividades oficiales programadas para el jueves 12 de noviembre en Lima, ciudad donde León XIV continúa su visita apostólica y protagoniza diferentes reuniones con representantes de la Iglesia y miles de creyentes.

El regreso del santo padre tiene un significado especial para los peruanos, debido a los años que vivió en el país durante su labor pastoral, antes de asumir el pontificado. Su reencuentro con la comunidad católica peruana se ha convertido en uno de los momentos centrales de esta visita.