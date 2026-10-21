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Sociedad

Dos vigilantes del hospital Casimiro Ulloa roban moto eléctrica de paciente que recibía atención médica en Miraflores

El hurto ocurrió cuando el paciente ingresó al hospital y dejó su vehículo estacionado. El propietario alertó a la Policía tras notar la ausencia de su moto, facilitando su recuperación.

Los empleados fueron separados de su cargo tras la denuncia del ciudadano.
Los empleados fueron separados de su cargo tras la denuncia del ciudadano. | Composición LR
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Dos vigilantes que trabajaban en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, fueron intervenidos luego de ser captados por las cámaras de seguridad cuando hurtaban la moto eléctrica de un paciente que había ingresado al establecimiento para recibir atención médica. El vehículo, de color azul, fue sustraído de los exteriores del centro de salud y recuperado posteriormente con apoyo de agentes de Serenazgo del distrito.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad de Miraflores, el paciente llegó al hospital a bordo de su unidad eléctrica, la estacionó en el exterior e ingresó al recinto para ser atendido. Apenas siete minutos después, dos hombres vestidos con chaquetas negras manipularon el vehículo y se lo llevaron sin autorización.

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Al terminar su atención médica, el propietario se percató de que su moto había desaparecido y solicitó ayuda a las autoridades locales. El sistema de videovigilancia municipal permitió identificar a los presuntos responsables, reconstruir su ruta de escape y coordinar las acciones para recuperar la unidad.

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Hospital Casimiro Ulloa denunció el hurto

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejos, informó que la dirección del hospital Casimiro Ulloa formalizó la denuncia policial correspondiente en la comisaría del sector.

Según el funcionario, los dos intervenidos cumplían labores de seguridad privada en el establecimiento de salud cuando ocurrió el hecho. Asimismo, indicó que las autoridades del nosocomio adoptaron medidas administrativas contra los trabajadores involucrados.

En declaraciones a América Noticias, Vallejos señaló que, de acuerdo con la información extraoficial que recibió del director del hospital, la empresa privada encargada de la seguridad había procedido con el despido de ambos vigilantes.

Las grabaciones de las cámaras municipales quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y como elementos de prueba dentro de la investigación.

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Vigilantes afrontan investigación en libertad

De acuerdo con lo informado por el gerente de Seguridad Ciudadana, el Poder Judicial dispuso que los dos trabajadores afronten la investigación bajo comparecencia, por lo que quedaron en libertad.

La investigación deberá determinar las responsabilidades penales de los implicados por el presunto hurto de la unidad eléctrica. Las imágenes de videovigilancia constituyen uno de los principales elementos para esclarecer cómo se produjo la sustracción.

En tanto, el paciente logró recuperar su moto eléctrica tras la intervención de las autoridades en Miraflores.

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