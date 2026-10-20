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Desprendimiento en la Costa Verde expone riesgos por fallas en el sistema de alcantarillado

La obstrucción de las bombas de desagüe con piedras y ripio de construcción provocó la acumulación de agua y lodo en el acantilado.

La emergencia afectó el tránsito en los límites entre los distritos de Miraflores y Barranco
La emergencia afectó el tránsito en los límites entre los distritos de Miraflores y Barranco | Composición LR
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Un desprendimiento de tierra y piedras en la Costa Verde generó alarma entre los conductores que transitaban por la bajada de Armendáriz, a la altura del puente De La Paz, entre los distritos de Miraflores y Barranco. La emergencia se registró alrededor de las 5.30 p. m. del lunes y obligó a restringir temporalmente el tránsito vehicular. Según la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas ni vehículos afectados.

De acuerdo con Sedapal, el incidente se originó por el rebose de aguas residuales en una cámara de bombeo del sistema de alcantarillado. La acumulación de agua y lodo desplazó material del acantilado hacia la pista, lo que motivó la intervención de los equipos de emergencia y el cierre preventivo de un tramo de la vía.

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Sedapal identifica obstrucción en las bombas de desagüe

A través de un comunicado, Sedapal informó que su personal técnico acudió a la zona para determinar las causas del desprendimiento. La empresa estatal señaló que las bombas de la cámara de bombeo quedaron obstruidas por piedras y ripio de construcción arrojados indebidamente al sistema de alcantarillado.

Ante esta situación, los trabajadores retiraron los materiales sólidos que impedían el funcionamiento del sistema y realizaron labores para restablecer la operatividad de las bombas de desagüe.

Sedapal exhortó a la ciudadanía a no arrojar desmonte ni otros residuos sólidos a las redes de saneamiento, debido a que estas prácticas pueden ocasionar obstrucciones y afectar el funcionamiento de la infraestructura.

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Miraflores afirma que advirtió sobre el riesgo en la zona

La Municipalidad de Miraflores informó que, tras conocer la emergencia, personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y de Serenazgo se desplazó al lugar para proteger a peatones y conductores.

La comuna señaló que había advertido reiteradamente a Sedapal sobre el riesgo existente en el sector del acantilado, a la altura del malecón Armendáriz. Por ello, instó a la empresa estatal a adoptar las medidas necesarias para solucionar el problema y evitar que vuelva a ocurrir.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú dispuso el cierre preventivo de la vía ante la presencia de agua y lodo sobre la calzada.

Limpieza y restricción del tránsito

Cuadrillas de limpieza de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Empresa Municipal de Apoyo a los Proyectos Estratégicos (Emape) fueron convocados para retirar el material acumulado y contribuir a la recuperación de las condiciones de seguridad de la vía.

Las labores incluyeron la remoción de lodo, piedras y desmonte, con apoyo de maquinaria para despejar la calzada. Durante la intervención, se restringió temporalmente el tránsito en un carril de la bajada de Armendáriz, lo que ocasionó congestión vehicular en el acceso al circuito de playas.

Tras el retiro de los materiales, se informó que la vía quedó liberada para la circulación vehicular. Las autoridades también señalaron la necesidad de mantener la vigilancia en el sector para detectar posibles nuevas filtraciones y prevenir otros incidentes en el acantilado.

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