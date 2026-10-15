Cusco: joven murió dentro de una comisaría tras ser detenido y su familia exige justicia

La muerte de Ronald Coaquira, de 29 años, ocurrió pocas horas después de ser intervenido y detenido por la Policía, desató la indignación de sus familiares y comuneros de Hercca, en la provincia de Canchis, en Cusco. Los manifestantes llegaron hasta la Comisaría de Rosaspata, en Sicuani, para exigir justicia y una investigación que esclarezca las circunstancias en las que perdió la vida el joven.

De acuerdo con la información preliminar, Coaquira habría sido intervenido por presuntamente realizar maniobras temerarias con su vehículo. Sin embargo, su fallecimiento tras ser trasladado a la dependencia policial generó cuestionamientos entre sus familiares, quienes rechazan la posibilidad de que se haya quitado la vida y exigen que se determinen las responsabilidades.

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Versiones policiales

Uno de los aspectos que genera dudas entre los familiares son las versiones sobre la forma en que habría ocurrido la muerte. Inicialmente, se habría indicado que el joven utilizó su chompa para quitarse la vida; posteriormente, la versión habría cambiado y se señaló que habría empleado el pasador de su calzado.

A ello se suma que el cuerpo fue ingresado al hospital de Sicuani como NN, pese a que había sido intervenido por la Policía y se contaba con sus datos de identificación.

Entre lágrimas y hablando en quechua, la madre de Ronald Coaquira rechazó que su hijo se haya suicidado. La mujer sostuvo que el joven se encontraba en buen estado antes de su detención y cuestionó las circunstancias en las que se produjo su muerte.

Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Óscar Luque, manifestó su extrañeza por el fallecimiento del joven, que habría ocurrido mientras se encontraba bajo custodia policial. El funcionario indicó que el caso está en investigación, por lo que será necesario esclarecer lo sucedido y establecer si existieron responsabilidades.

En tanto, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, evitó brindar declaraciones sobre el caso hasta que se conozcan los resultados de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá aportar información sobre las causas del fallecimiento.

La muerte de Ronald Coaquira mantiene en alerta a sus familiares y a la comunidad de Hercca, que exige una investigación transparente. Los manifestantes demandan que se esclarezcan las circunstancias de la intervención, lo ocurrido dentro de la dependencia policial y las razones por las que el joven terminó sin vida pocas horas después de su detención.