Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Temblor en Ica: sismo de magnitud 3,8 remeció la región esta madrugada, según el IGP

El sismo de magnitud 3,8 y profundidad de 53 km se registró la madrugada del miércoles 7 de octubre en Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Ica. Foto: Composición LR
Sismo en Ica. Foto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 1.16 a. m. de este miércoles 7 de octubre en Ica, región Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 53 kilómetros y su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur de Ica. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo en Ica. Foto: IGP

Sismo en Ica. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este miércoles 7 de octubre se localizó a 28 kilómetros al sur de la provincia de Ica, en la región de Ica. Presentó una latitud de -14.31, longitud de -75.80 e intensidad de II Ica.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nadie tiene derecho a discriminar a otro ciudadano por su voto

Senado debatirá este miércoles si autoriza viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y a España

Cámara de Diputados rechaza dictamen en minoría presentado por el Fujimorismo

Sociedad

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Papa León XIV recibirá la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción del Congreso

Madre de Dios: Abaten a 3 delincuentes de la red criminal Los Guardianes de la Pampa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senado debatirá este miércoles si autoriza viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y a España

Cámara de Diputados rechaza dictamen en minoría presentado por el Fujimorismo

Cámara de Diputados aprueba otorgar facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño