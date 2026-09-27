"Pueblo Libre ha sido abandonado por sus autoridades por más de casi 20 años", afirma candidato José Casas

¿Usted sobrevivió a una emboscada de terroristas de Sendero Luminoso en la operación Libertad en la Convención, Cusco?

"Muy complicada, muy difícil, perdimos compañeros, muchos quedaron con discapacidad, pérdida de miembros inferiores, pérdida de la vista, pero no me arrepiento ni un minuto de haber estado y haber luchado contra el terrorismo durante los mejores años de mi vida. Muy joven, ingresé al ejército a los 17 años, seguí la carrera militar y en el grado de capitán me dan la misión de ir a rescatar a estos 36 peruanos en Camisea que fueron secuestrados por Alipio y Gabriel, el hermano de los Quispe Palomino, y al final de la operación es donde sufrimos ese enfrentamiento, una emboscada de más de 200 metros de carga explosiva artesanal. Se lograron liberar a esos rehenes y también logramos sacar a los cuerpos de las policías, en el caso más importante la capitán Nancy Flores, heroína que fue derribada en un helicóptero, el suboficial Tamán y el suboficial Vilca. Después de 15 operaciones de alta complejidad para poder recuperar mi pierna izquierda y reconstruirme todo el cuerpo, tuvieron que amputarme la pierna izquierda. Eso no hizo que me derrote."

No se dio por vencido, y después se convirtió en atleta paralímpico.

"Son la historia de un peruano promedio, trabajador, luchador, que no se derrota. Después me metí al deporte paralímpico, participé en las paralimpiadas de Río 2016, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el próximo año hay Panamericanos en Lima. Estuve también en el Mundial Militar de China, justo antes de la pandemia del 2019, justo en Wuhan, cuando ahí es donde inicia la pandemia. Estoy contento de haber traído muchos logros al país, muchas medallas, soy medallista de mundiales militares y de muchos eventos deportivos."

¿Por qué quiere ser alcalde de Pueblo Libre?

"Dentro de nuestras propuestas principales está recuperar la paz y la tranquilidad y devolver la seguridad a nuestro distrito, con obras de infraestructura vial y mejores servicios. Me considero un patriota, una persona con mucha vocación de servicio. Ha sido una decisión muy difícil tomada en familia, pero yo creo que el país vive una inseguridad tremenda y me he preparado muchísimos años. Tengo más de 20 años de experiencia en gestión pública y privada, he trabajado en gobiernos locales y en el gobierno central, hasta hace poco en el Instituto Peruano del Deporte como director nacional de Recreación y Promoción del Deporte, y conozco la gestión pública desde adentro."

¿Cuál es su agenda priorizada para los primeros 300 días de gobierno?

"Reducir considerablemente las incidencias delictivas del distrito. Cada año se incrementa en 20% las incidencias delictivas, de acuerdo al Observatorio del Delito del Ministerio del Interior. Nosotros proponemos implementar un C4, un centro de comando, control, cómputo y comunicaciones con tecnología de primer nivel, con inteligencia artificial y analítica de video, que va a permitir acortar los tiempos de respuesta en coordinación con la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo sus capacidades y las del personal de serenazgo. El tema de la seguridad muchas veces no solo radica en la coordinación edil, sino en las trabas que existen en la coordinación con la Policía Nacional, donde se entrampa cualquier persecución de delito."

¿Cómo plantea mejorar la coordinación con la Policía Nacional?

"Soy un experto en seguridad ciudadana. La ley SINASEC viene del 2003 y el crimen organizado va migrando, va mutando, y los planes no deben ser estáticos. Se debe mejorar considerablemente esta ley para que los ciudadanos también participen con mayor actividad a través de las juntas vecinales policiales organizadas, y fortalecer la Policía Nacional a través del gobierno central, que tiene que tener esa decisión política de darle los recursos necesarios para equipar las comisarías. He recorrido todo el Perú por mi profesión militar, están sin equipamiento, sin material, en muchos casos sin papel para hacer los atestados. El gobierno local tiene que apoyar a la policía para hacer este trabajo conjunto y permitir que la población recupere esa confianza que ha perdido en las autoridades."

Hay denuncias de extorsión de comerciantes en el distrito. ¿Cómo va a enfrentar este problema?

"Nosotros proponemos trabajar con inteligencia táctica, con la Policía Nacional, con los grupos Terna, con los grupos especializados, para trabajar de la mano con la policía informática y tecnológica y poder detectar estos casos. Sabemos que las denuncias o las extorsiones vienen de los penales, de los grupos de crimen organizado, y ahí tenemos que trabajar siempre de la mano con la Policía Nacional del Perú."

Muchas zonas públicas de Pueblo Libre están deterioradas. ¿Qué propone para las áreas verdes?

"Pueblo Libre ha sido abandonado por sus autoridades por más de casi 20 años. En las últimas cuatro gestiones y un poco más se han descuidado el ornato, la infraestructura vial, las vías locales, las veredas, los parques y jardines. Pueblo Libre tiene 77 parques y más de 100 áreas verdes en todo el distrito, somos uno de los distritos con mayores áreas verdes de Lima Metropolitana, con solo 4.38 kilómetros cuadrados. Sin embargo, esas áreas verdes no son cuidadas como corresponde, por falta de voluntad, de gestión y de capacidad de las autoridades, específicamente de la actual gestión de renovación popular, que no ha sido buena en todo sentido y que ha mirado de espaldas a los vecinos. Nuestro segundo eje prioritario, después de la seguridad ciudadana, es la infraestructura vial, que incluye el ornato y el mantenimiento de pistas y veredas, que están destrozadas en muchos lugares. Pueblo Libre es, sin temor a equivocarme, el distrito de Lima Centro con las peores vías locales y metropolitanas de toda Lima Metropolitana."

Compite con Leguía, García y Costa, que en algunas encuestas distritales lo superan. ¿Por qué usted y no ellos?

"Porque nosotros somos la opción diferente. No somos el continuismo, no somos el reciclaje político, no somos las mismas caras de siempre. Esas personas ya han sido autoridades, ya han sido funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, han sido regidores, y son parte de cómo está hoy día Pueblo Libre, y no han hecho absolutamente nada. Soy un patriota, soy una persona honesta, transparente. Lo he demostrado en el campo de batalla, ofrendando mi vida al servicio del país hasta perder parte de mi cuerpo. Lo he defendido en el campo militar, en el campo deportivo, trayendo muchos logros para el país, y en el campo social, porque tengo una asociación de personas con discapacidad que promueve la actividad para personas con discapacidad. Soy un activista en los derechos de las personas con discapacidad, hace más de 10 años que adquirí la discapacidad, y vengo trabajando más de 20 años en la administración pública."

¿Qué propone para las personas con discapacidad del distrito?

"Tenemos un programa de inclusión permanente para las personas con discapacidad. Primero, fortaleciendo los talleres técnico-productivos de la SOMAPED, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, y terapias permanentes para el grupo de neurodivergencia de los chicos con espectro autista. Vamos a exigir a la empresa privada que cumpla la cuota laboral, y vamos a empezar por casa, por la municipalidad, cumpliendo la ley general de la persona con discapacidad, que exige que el 5% de todos los trabajadores de cualquier institución pública sean personas con discapacidad, y la empresa privada con más de 50 trabajadores, el 3%. Vamos a ejecutar al 100% nuestro presupuesto de inversión pública, que es un poco más de 9 millones de soles. Al final de la gestión vamos a ser el referente de una ciudad segura, una ciudad accesible para todo tipo de adultos mayores y personas con discapacidad, y una ciudad preparada ante emergencias y desastres, porque también me he preparado y he sido funcionario de defensa civil durante muchos años."

Pueblo Libre tiene una población de adultos mayores bastante alta. ¿Qué les ofrece?

"Pueblo Libre tiene aproximadamente un poco más del 30% de adultos mayores. Nosotros proponemos, primero, culminar esta gestión, que inició unas obras en abril para refaccionar, acondicionar y remodelar la Casa Integral del Adulto Mayor y que está paralizada. Nos comprometemos con los vecinos a terminar esa obra y a habilitar espacios para sus actividades recreativas y técnico-productivas, para sus emprendimientos, para el tai chi, para la recreación. También vamos a hacer espacios para la telemedicina, para el geriatra municipal, y vamos a tener el servicio de motoambulancia como primera respuesta para los adultos mayores. En los parques habrá actividades físicas totalmente gratuitas: hoy en Pueblo Libre, las personas que quieren hacer algún tipo de actividad también tienen que pagar. Vamos a contratar instructores en todas las zonas del distrito para que los adultos mayores, y toda la población en general, puedan hacer actividad física totalmente gratis, y vamos a implementar el programa Deporte para Todos en Pueblo Libre."