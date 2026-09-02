Interbank presenta “Modo Calle” para dar mayor seguridad y control frente al robo de celulares

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Frente a una situación que preocupa a miles de peruanos cada día, como el robo de celulares, Interbank presentó “Modo Calle”, una nueva funcionalidad de Interbank APP que permite a los clientes tener mayor control sobre su dinero y los productos financieros que mantienen visibles en la aplicación mientras están fuera de casa.

Según cifras de Osiptel, a diario en el Perú se presentan cerca de 4,000 robos de celulares cada 24 horas. Ante esto, Interbank desarrolló una herramienta que permite a los clientes decidir qué cuenta mantener disponible en su Interbank APP y cuánto dinero tener disponible para operar, mientras el resto de sus productos financieros quedan deshabilitados y ocultos dentro de la aplicación por periodos desde 2 hasta 48 horas.

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"Sabemos que situaciones como el robo o la pérdida del celular pueden generar preocupación por la posible exposición del dinero y la información financiera. Por eso desarrollamos Modo Calle, una herramienta que brinda una capa adicional de seguridad y mayor control a nuestros clientes. Mientras la funcionalidad esté activa, si un tercero logra acceder a tu celular, solo podrá visualizar la cuenta seleccionada y el monto que hayas decidido mantener disponible. Todas tus demás cuentas y productos financieros estarán ocultos y deshabilitados para operar", señaló Cynthia Vidal, líder de la Tribu de Canales Digitales de Interbank.

La funcionalidad lleva al mundo de la banca digital a una práctica de seguridad que muchas personas ya aplican con el efectivo en su día a día. “Cuando la gente manejaba su día a día con efectivo, antes de salir de casa decidía cuánto dinero llevar en la billetera. Hoy 86% de nuestros clientes son digitales y ahora pueden definir y controlar cuánto dinero llevan en la Interbank APP al estar en la calle o en lugares públicos”, explicó Vidal.

¿Cómo funciona “Modo Calle”?

La funcionalidad ya está disponible en Interbank APP y puede activarse por periodos de 2, 6, 12, 24 o 48 horas. Al habilitarla, el cliente elige una cuenta para operar y configura un límite de dinero disponible de entre S/100 y S/1,000. Las demás cuentas, tarjetas, préstamos y otros productos financieros se ocultan temporalmente dentro de la aplicación.

Durante ese tiempo, los clientes pueden continuar realizando operaciones habituales como Plin, pagos con QR, transferencias, retiros sin tarjeta, pago de servicios y recargas, pero únicamente desde la cuenta que hayan dejado habilitada y hasta el monto límite que hayan establecido.

La configuración de “Modo Calle” aplica únicamente al uso de Interbank APP, por lo que las tarjetas continúan habilitadas para realizar compras y otras operaciones fuera de la aplicación. Para desactivar la funcionalidad y volver a visualizar todos sus productos, el cliente deberá validar su identidad mediante reconocimiento facial.