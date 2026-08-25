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Indecopi ordena llamado a revisión: más de 500 camionetas Jeep, Ford y RAM por fallas con riesgo de incendio y fallas en cinturones de seguridad

El Indecopi anunció llamados a revisión para 534 vehículos de Jeep, RAM y Ford en Perú, debido a posibles defectos en la dirección asistida, cinturones de seguridad y cableado del motor.

Diveimport ofrece inspección y reemplazo de componentes sin costo para los dueños de Jeep. Indecopi recuerda que su Sistema de Alertas de Consumo informa sobre posibles riesgos de productos.
Diveimport ofrece inspección y reemplazo de componentes sin costo para los dueños de Jeep. Indecopi recuerda que su Sistema de Alertas de Consumo informa sobre posibles riesgos de productos. | Foto: Indecopi/Composición LR
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó sobre tres llamados a revisión que involucran a 534 vehículos de las marcas Jeep, RAM y Ford comercializados en el Perú. Las alertas fueron comunicadas por Diveimport S.A. y Ford Perú S.R.L. debido a posibles defectos relacionados con la dirección asistida, el anclaje de cinturones de seguridad y el cableado del compartimiento del motor.

Los problemas corresponden a determinados Jeep Wrangler y Gladiator fabricados entre 2021 y 2025, RAM 1500 PICKUP de los años 2019 a 2026 y Ford Bronco de 2024 y 2025. Según la información difundida por los proveedores, algunas de estas fallas podrían incrementar el riesgo de incendio, cortocircuitos o lesiones en caso de un accidente.

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Jeep, RAM y Ford: estos son los modelos incluidos en el llamado a revisión

Diveimport reportó 145 unidades de Jeep Wrangler y Gladiator que podrían presentar una resistencia eléctrica elevada en la conexión de la bomba de dirección asistida electrohidráulica. Esta condición podría afectar el funcionamiento del sistema o generar un incremento de temperatura en la conexión, con un posible riesgo de incendio. Como medida preventiva, el proveedor anunció una inspección gratuita del cableado y de la bomba, además del reemplazo de las piezas cuando sea necesario.

La misma empresa comunicó una alerta para 288 unidades RAM 1500 PICKUP, correspondientes a los modelos 2019-2026. En estos vehículos existe la posibilidad de que las hebillas de los cinturones de los asientos central e izquierdo de la segunda fila no se encuentren correctamente fijadas a la carrocería. A ello se suman 101 Ford Bronco de 2024 y 2025, cuyos cables del compartimiento del motor podrían carecer de la protección adecuada y generar calor, chispas o un cortocircuito.

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¿Qué deben hacer los propietarios de los vehículos afectados por la alerta?

Los dueños de Jeep Wrangler, Jeep Gladiator y RAM 1500 incluidos en las campañas pueden comunicarse con Diveimport al teléfono (01) 712-2000 o mediante el correo acciondefabrica@divemotor.com.pe para solicitar información y coordinar la revisión correspondiente. En el caso de los Jeep afectados, la empresa indicó que la inspección y eventual reemplazo de componentes será preventiva y gratuita.

Para los Ford Bronco involucrados, los consumidores pueden contactar a Ford Perú mediante el número 0800-71587 o el correo acfordpe@ford.com. Indecopi recordó que su Sistema de Alertas de Consumo difunde información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos para las personas o sus bienes, a partir de los reportes proporcionados por los proveedores y las autoridades sectoriales correspondientes.

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