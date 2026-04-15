Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huacho, según IGP

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 8.40 a. m. a 47 kilómetros al oeste de Huacho, en la región de Lima. El temblor de este 15 de abril tuvo una profundidad de 43 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.