HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga y Jorge Nieto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huacho, según IGP

El sismo de hoy 15 de abril se registró a 47 kilómetros al oeste de Huaura y se produjo a una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima
Sismo en Lima

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 8.40 a. m. a 47 kilómetros al oeste de Huacho, en la región de Lima. El temblor de este 15 de abril tuvo una profundidad de 43 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Notas relacionadas
Temblor hoy: nuevo sismo de magnitud 3,5 volvió a remecer Callao según IGP

Temblor hoy: nuevo sismo de magnitud 3,5 volvió a remecer Callao según IGP

LEER MÁS
Temblor hoy: sismo de magnitud 3,5 volvió a remecer Callao según IGP

Temblor hoy: sismo de magnitud 3,5 volvió a remecer Callao según IGP

LEER MÁS
Temblor hoy: sismo de magnitud 4,0 remeció Callao, según IGP

Temblor hoy: sismo de magnitud 4,0 remeció Callao, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz hoy 15 y 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía

Corte de luz hoy 15 y 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 15 de abril en Lima y Callao por subsidio? Esto indicaron los gremios sobre movilización

¿Habrá paro de transportistas este 15 de abril en Lima y Callao por subsidio? Esto indicaron los gremios sobre movilización

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS
Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

Escándalo en Trujillo: Detienen a fiscalizadora del JNE por destruir 18 cédulas de votación válidas en pleno conteo

LEER MÁS
Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

Remodelan emblemáticas avenidas en Lima Norte: peruanos tendrán menos horas en el tráfico y más seguridad

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Lima Metropolitana EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 La Libertad EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huacho, según IGP

Sociedad

La fusión peruano-china que sigue conquistando paladares: Madam Tusan cumple 15 años

Corte de luz hoy 15 y 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía

¿Habrá paro de transportistas este 15 de abril en Lima y Callao por subsidio? Esto indicaron los gremios sobre movilización

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Lima Metropolitana EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 La Libertad EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Elecciones 2026 Junín EN VIVO: conteo de votos oficial ONPE para senador y diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025