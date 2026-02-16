HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes roban más de S/150.000 en mochilas y útiles escolares de tienda en Cercado de Lima

Los ladrones emplearon herramientas especializadas para forzar las cerraduras y neutralizar el sistema de alarmas, lo que les permitió ingresar al local sin alertar a los vecinos ni al personal de vigilancia.

Los delincuentes robaron la mercadería sin levantar sospechas de los transeúntes de la zona.
Los delincuentes robaron la mercadería sin levantar sospechas de los transeúntes de la zona. | Foto: Latina Noticias

Una banda de delincuentes saqueó un almacén en el Cercado de Lima en cuestión de minutos y se llevó mercadería valorizada en más de S/150.000, principalmente mochilas y útiles escolares. El atraco ocurrió durante la madrugada del 12 de febrero, en las inmediaciones del jirón Paruro, tras forzar los accesos del local sin ser advertidos.

Según las primeras investigaciones, los sujetos habrían fracturado las cerraduras y desactivado las alarmas con herramientas especializadas, logrando ingresar al establecimiento sin levantar sospechas entre los vecinos ni los vigilantes de la zona.

Delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del local

Las cámaras de seguridad del distrito registraron que al menos seis sujetos se hicieron pasar por trabajadores del local, utilizando capuchas y gorras para ocultar su identidad. En las imágenes se observa cómo uno de ellos forcejea la puerta principal y logra ingresar junto a un cómplice, tras lo cual seleccionan la mercadería que posteriormente sería sustraída.

En solo una hora, los hampones se llevaron más de 17 costales grandes repletos de mercadería importada desde China. Mientras dos hombres actuaban como campanas, otra dupla se encargaba de sacar la carga en diversas carretas. El lugar estaba situado frente al consultorio médico San Camilo, donde varios pacientes observaron el atraco sin sospechar que se trataba de un robo.

El propietario de la importadora, un ciudadano chino, presentó la denuncia ante las autoridades para identificar a los individuos. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el hecho para dar con los responsables. Los vecinos de la zona advirtieron sobre la falta de seguridad debido a la creciente criminalidad en el distrito.

