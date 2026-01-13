HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

¿José Jerí a Ética? Empresario minero es el nuevo jefe de formalización y entrevista a Jennifer Ponte | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Paro de transportistas 14 de enero: MTPE pide flexibilidad laboral y priorizar virtualidad en Lima y Callao

Los trabajadores tendrán hasta 4 horas de tolerancia. La medida busca evitar sanciones y garantizar la continuidad de las labores ante las dificultades de desplazamiento por la interrupción del servicio de transporte público.

MTPE se pronuncia por paro de transportistas
MTPE se pronuncia por paro de transportistas | Composición LR

Ante el anuncio del paro de transportistas para el 14 de enero de 2026 en Lima y Callao, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó a través de sus canales oficiales que los empleadores deberán adoptar medidas flexibles para sus trabajadores. Estas constituyen en priorizar el teletrabajo y otorgar una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso, para evitar afectaciones en la asistencia laboral durante la jornada de lucha de los transportistas.

Estas recomendaciones buscan minimizar el impacto del paro en la productividad y en la seguridad de los empleados, quienes podrían enfrentar dificultades para llegar puntualmente a sus centros de trabajo debido a la interrupción del transporte público. El MTPE enfatiza que el tiempo adicional concedido no será considerado como tardanza injustificada ni motivo de sanción disciplinaria.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
Notas relacionadas
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Sociedad

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025