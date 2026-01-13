Ante el anuncio del paro de transportistas para el 14 de enero de 2026 en Lima y Callao, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó a través de sus canales oficiales que los empleadores deberán adoptar medidas flexibles para sus trabajadores. Estas constituyen en priorizar el teletrabajo y otorgar una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso, para evitar afectaciones en la asistencia laboral durante la jornada de lucha de los transportistas.

Estas recomendaciones buscan minimizar el impacto del paro en la productividad y en la seguridad de los empleados, quienes podrían enfrentar dificultades para llegar puntualmente a sus centros de trabajo debido a la interrupción del transporte público. El MTPE enfatiza que el tiempo adicional concedido no será considerado como tardanza injustificada ni motivo de sanción disciplinaria.