HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Temblor HOY, 30 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor HOY, 30 de septiembre, según IGP.
Temblor HOY, 30 de septiembre, según IGP. | Foto: Composición LR.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, 29 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 29 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor HOY, 27 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 27 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

LEER MÁS
Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Olvidó apagar el micro: fiscal fue detenido tras quedar expuesto pidiendo coima a detenidos en La Libertad

LEER MÁS
Bus de la PNP atropella a adulto mayor en vía exclusiva del Metropolitano en Independencia

Bus de la PNP atropella a adulto mayor en vía exclusiva del Metropolitano en Independencia

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Sociedad

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota