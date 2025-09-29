HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 29 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, lunes 29 de septiembre
Temblor en Perú HOY, lunes 29 de septiembre | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
Notas relacionadas
Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor HOY, 27 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 27 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 26 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 26 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

¿Habrá clases mañana 29 de septiembre durante el paro de transportistas en Lima y Callao? Esto se sabe

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 29 de septiembre? Sigue EN VIVO las últimas movilizaciones

¿Habrá paro de transportistas este 29 de septiembre? Sigue EN VIVO las últimas movilizaciones

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
¡No reventó el Pozo Millonario! Conoce los resultados de la Tinka y números ganadores del domingo 28 de septiembre 2025

¡No reventó el Pozo Millonario! Conoce los resultados de la Tinka y números ganadores del domingo 28 de septiembre 2025

LEER MÁS
Transportistas convocan un nuevo paro en octubre contra la inseguridad y el Gobierno de Dina Boluarte

Transportistas convocan un nuevo paro en octubre contra la inseguridad y el Gobierno de Dina Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Sociedad

Suspensión del servicio de agua en Cusco: zonas y horarios afectados este 28 y 29 de septiembre

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

Línea 1 del Metro de Lima colapsa: solicitan al MTC nuevos trenes y mejorar sistema de control de pasajeros

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota