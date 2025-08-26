HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 26 de agosto
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 26 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la noche.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
Notas relacionadas
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

LEER MÁS
Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Sociedad

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota