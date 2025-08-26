Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la noche.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.