Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 24 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 24 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.