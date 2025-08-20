HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

IX Certamen Internacional de Escuelas de Ballet reunirá talentos de cinco países en Lima

El IX Certamen Internacional de Escuelas de Ballet reunirá en Lima a jóvenes talentos de Colombia, Ecuador, EE.UU., México y Perú. Del 25 al 28 de agosto, el Teatro Nos vibrará con arte, disciplina e intercambio cultural, con ingreso libre al público.

Créditos: difusión
Créditos: difusión | Créditos: difusión | Créditos: difusión

El IX Certamen Internacional de Escuelas de Ballet, se consolida como un evento clave de formación, competencia e intercambio cultural para jóvenes bailarines. Este año, la cita será del 25 al 28 de agosto en el Teatro Nos de San Isidro ubicado en Av. Camino Real 1037, con ingreso libre para el público en general.

En esta edición participarán delegaciones de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, representado por estudiantes de Huaraz, Trujillo y Lima. Durante cuatro días, el escenario se llenará de técnica, arte y disciplina, fortaleciendo los lazos culturales entre instituciones de renombre.

El jurado estará compuesto por cuatro reconocidos mentores internacionales como Maria Torija, Olga Shimasaki, Etienne Díaz y estará presidido por el maestro ruso Vladimir Issaev, quienes evaluarán las presentaciones. Los participantes recibirán clases maestras y los más destacados obtendrán becas internacionales para continuar enriqueciendo su formación artística y profesional.

El certamen no solo es de competencia, también incluirá actividades que fomentan la integración y la camaradería. El domingo 24 de agosto, un día antes del inicio, se ofrecerá un cocktail de bienvenida para reunir a todos los participantes. Asimismo, las delegaciones extranjeras disfrutarán de un tour por la ciudad de Lima para conocer algunos de sus principales atractivos turísticos.

El IX Certamen Internacional de Escuelas de Ballet promete ser una celebración de talento y está siendo organizado por la Escuela Nacional Superior de Ballet. A través de sus redes sociales podrán enterarse de más detalles.

