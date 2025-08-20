Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad
- Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 20 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana y hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 21 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con incremento de temperatura diurna.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 21 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.