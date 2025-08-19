Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.
miércoles, 20 de agosto
13ºC
.11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.
miércoles, 20 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con lluvia al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.