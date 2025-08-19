HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 19 de agosto
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ANANEA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.
miércoles, 20 de agosto
13ºC
.11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.

AYAVIRI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.

AZANGARO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.

CABANILLAS - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CRUCERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer con llovizna.
miércoles, 20 de agosto
15.3ºC
-8.6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a llovizna durante la noche.

DESAGUADERO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.

HUANCANE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

ILAVE - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

JULI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
13.5ºC
1.6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

JULIACA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

LAMPA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18.2ºC
-6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

LARAQUERI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día.

MACUSANI - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
11ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con lluvia al atardecer.

MAZOCRUZ - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día.

MOHO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15.2ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.

PISACOMA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
17.8ºC
-6.2ºC
Cielo despejado durante el día.

PUNO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.

PUTINA - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-4.5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.

SAN GABÁN - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
28.5ºC
11ºC
Cielo nublado durante el día.

SAN JUAN DEL ORO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.

YUNGUYO - PUNO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Sociedad

Anuncian modernización de avenida que pasa por 3 distritos de Lima: descongestionará una zona céntrica con 2 viaductos

Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota