Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Madre de Dios, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día ; lluvia.