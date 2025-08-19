Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas con lluvia ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
30ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.