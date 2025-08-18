Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 19 de agosto
15ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado variando a cielo nublado durante el día.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 19 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la tarde.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 19 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 19 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 19 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial cielo con nubes dispersas por la tarde.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas variando a cielo cubierto durante el día con lluvia.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde.
martes, 19 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera por la tarde.