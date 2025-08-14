Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia ligera por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; cielo nublado parcial por la noche.
viernes, 15 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto hacia la madrugada.
viernes, 15 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche con tendencia a llovizna ligera.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día y cielo cubierto por la noche.
viernes, 15 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer ; cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
13ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento ligero al atardecer ; cielo nublado por la noche.
viernes, 15 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche con tendencia a lluvia ligera.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde y por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.