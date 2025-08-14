HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 14 de agosto
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CACHICADAN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía con lluvia ligera por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera , cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.

CALLANCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; cielo nublado parcial por la noche.
viernes, 15 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.

CASA GRANDE - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto hacia la madrugada.
viernes, 15 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche con tendencia a llovizna ligera.

CASCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día y cielo cubierto por la noche.
viernes, 15 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.

CHAO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.

CHEPEN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer ; cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo con nubes dispersas por la tarde y por la noche.

HUAMACHUCO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.

QUIRUVILCA - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía y por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
13ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera ; cielo nublado parcial a cielo nublado por la noche.

SALPO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado por la tarde y por la noche con tendencia a lluvia ligera.

TRUJILLO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde con viento ligero al atardecer ; cielo nublado por la noche.
viernes, 15 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche con tendencia a lluvia ligera.

USQUIL - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía ; cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde y por la noche.

VIRÚ - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
viernes, 15 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

LEER MÁS
Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

LEER MÁS
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota