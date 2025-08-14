Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
15ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos.
viernes, 15 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
viernes, 15 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día al atardecer.