Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
30ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 15 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.