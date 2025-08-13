Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 14 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
jueves, 14 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
jueves, 14 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
jueves, 14 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo cubierto por la tarde con chubascos ligeros.
jueves, 14 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.