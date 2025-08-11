Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
martes, 12 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
27ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.