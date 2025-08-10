HOYSuscripcion LR Focus

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 10 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado por la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía al atardecer.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado hacia el mediodía , lluvia moderada.
lunes, 11 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado hacia el mediodía.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia fuerte.
lunes, 11 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la mañana.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial hacia el mediodía , lluvia moderada.
lunes, 11 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial cielo nublado por la mañana.
