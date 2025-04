Piura: multitudinario adiós a Jordan, menor que murió por heridas de perdigón

La mañana de este 2 de abril, miles de pobladores de Piura acudieron a despedir a Jordan C. F., el menor de 12 años que falleció luego de ser impactado en la cabeza por decenas de perdigones. "Cárcel para los asesinos", "No merecía morir de esta manera", citaban algunos de los carteles que llevaron sus vecinos y amigos del colegio.

Entre lágrimas y dolor, el sepelio llegó hasta la comisaría de La Unión, desde donde pidieron, una vez más, justicia para él y sus otros cinco amigos que resultaron afectados. Posteriormente, se dirigieron hasta el cementerio Cristo Resucitado, en el sector Tablazo Sur, en el distrito de La Unión, en Piura, donde dieron el último adiós.

Oswaldo Flores, tío de Jordan y padre de otro de los menores agraviados, pidió a los responsables que reconozcan su delito y se entreguen a la justicia. “Mi sobrino ya no está y mi hijo tiene 71 perdigones en la espalda, sigue grave, pedimos justicia, que se entreguen, la población lo pide”, manifestó durante el recorrido.

Familia acusada asegura ser víctimas de amenazas

Por su parte, la familia Chumpitaz Panta, propietarios del fundo donde ocurrieron los hechos y quienes han sido señalados como presuntos responsables por los afectados, aseguran que los disparos los ejecutaron en defensa de uno de sus parientes. Además, revelan que reciben fuertes amenazas de muerte.

En un extenso comunicado, la familia afirmó que abrieron fuego porque los menores intentaron despojar de su celular a una de sus integrantes, a quien además, presuntamente, atropellaron y dejaron inconsciente cuando intentaron huir a bordo de una mototaxi a gran velocidad.

Abogado de familia Chumpitaz sostiene que hubo defensa propia. Foto: Maribel Mendo - La República.

Según Carlos Reyes, representante legal de la familia imputada, Carlos Chumpitaz fue la persona que disparó y lo hizo en dos ocasiones: un primer disparo disuasivo y un segundo disparo contra el mototaxi, tras observar que no cesaba la violencia contra su familiar Lily Chumpitaz.

"Los adolescentes dicen que les han disparado a cinco metros de distancia, pero por las reglas de la ciencia, eso hubiera perforado a una persona con esta escopeta, pero la familia Chumpitaz ha manifestado que el disparo ha sido a 50 metros y, por ello, los perdigones se han dispersados, causando este ingreso a las cinco o seis personas que estaban ahí", expresó a La República.

Asimismo, el abogado negó que los presuntos responsables se encuentren como no habidos, por el contrario, aseguró que se han puesto a disposición de las autoridades, pero no han quedado en calidad de detenidos porque no existe algún requerimiento.

Amenazas y ataques

En el mismo comunicado, la familia Chumpitaz revela haber sido amenazada de muerte en varias ocasiones, entre ellas a través de una radioemisora local. Al respecto, detallan que el 31 de marzo, un numeroso grupo de personas irrumpieron en el fundo Miragarzón y quemaron sus viviendas, vehículos, mataron ganado e, incluso, robaron sus pertenencias.

Sobre este hecho, el abogado Reyes indica que se ha interpuesto la denuncia respectiva. "La familia escuchó a través de una radio que una persona estaba convocando a las persona para que nos ataquen", precisó a La República.

Ante ello, la familia ha solicitado garantías ante la Policía y pidió respeto a la población. Por su parte, durante el sepelio, los familiares de los menores afectados negaron estar detrás del ataque y clamaron a la población cesar con este tipo de violencia.

Población exigen justicia

Mientras la Policía investiga el hecho, los familiares de los otros menores han solicitado apoyo para costear los gastos médicos. Por su parte, cientos de personas han exhortado a las autoridades a determinar las responsabilidades lo más pronto posible. "Que investiguen rápido, que no quede impune, queremos justicia para ese niño que tenía un futuro por delante y por los demás que aún siguen heridos", expresaron.