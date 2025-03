Crece el número de casos y decesos por dengue en las regiones

Según la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas, San Martín es la región más golpeada por el dengue con 6.586 casos y 12 defunciones hasta la semana n° 9 (del 23 de febrero al 1 de marzo). Le sigue Loreto con 3.996 casos y 4 decesos.

Y a nivel nacional, en lo que va del año, se han reportado 17.331 casos y 22 defunciones.

Al respecto, la infectóloga y representante del Colegio Médico de San Martín, Nidia Calderón, señala que en el hospital de Tarapoto hay un leve descenso de casos complicados. A la fecha, tienen dos niños en UCI y 12 menores en la Uviclin. “En un momento teníamos 4 o 5 graves en UCI, incluso 8”.



Agrega que en los últimos 5 días han tenido un descenso de casos graves, pero falta esperar dos semanas más para confirmar. “El clima no ayuda, pues llueve cada dos días. Y estrategias como la fumigación ya no funcionan, pues solo matan al zancudo adulto, pero no a las larvas. "No importa la fumigación, las larvas maduran en 7 días, en una semana ya son adultos y siguen la transmisión”.

También dice que en la región se han abierto unidades de emergencia para la atención del dengue y que el aumento de casos se debe al serotipo 3 del virus, el cual viene infectando a los niños y adolescentes, quienes no han sido expuestos a la enfermedad, a diferencia de los adultos.



En tanto, el médico Juan Carlos Celis, del hospital de Loreto, señala que “el dengue 3 viene con fuerza y la preocupación es que va a ocasionar un brote grande porque nadie está inmunizado. Los que ya se infectaron de dengue 1 y 2 van a estar, entre comillas, protegidos para 1 y 2. Pero si el dengue 3 se difunde mucho en todo el país, es casi seguro que va a ocasionar un brote grande”, advirtió.



Loreto tiene mayor avance en la vacunación contra el dengue (a menores de 10 a 16 años), con el 67,87% en primera dosis, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis). Y aun así, los casos están aumentando en la región.



Al respecto, Celis explica que la temporada de lluvias acumuló agua en todas partes y no hubo control vectorial, y a eso se debe el aumento de casos en la región.



“La tasa de vacunación (contra el dengue) es muy baja para primera dosis. No tendrá efecto en esta epidemia. Además, es solo a adolescentes, que es un universo pequeño”, refirió.



Según el Reunis, después de Loreto, está Piura con 55,40% de menores vacunados contra el dengue; luego siguen Tumbes con 36,91% y Ucayali con 28,62% en primera dosis.

