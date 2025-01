La única capital del mundo en la que no vive nadie: se fundó en 2006 y solo alberga edificios administrativos. Foto: composición LR/utopiaurbana/journeygourmet

En el corazón de Oceanía, el archipiélago de las Carolinas alberga a una nación formada por 340 islas y conocida por su excepcional belleza natural y su particular capital. A diferencia de otras, esta ciudad no cuenta con habitantes permanentes ni infraestructuras como hoteles, restaurantes o parques turísticos. Se trata de un espacio exclusivamente administrativo que, a pesar de sus modernas instalaciones, no ha logrado atraer residentes.

Inaugurada oficialmente en 2006, con el propósito de trasladar la sede gubernamental hacia la isla más grande del país, surgió como una iniciativa para descentralizar las funciones estatales y destacar la independencia de Palaos, pero su ubicación aislada y la falta de atractivos han impedido que se convierta en un núcleo poblacional.

¿Cuál es la única capital del mundo en la que no vive nadie?

Ngerulmud, en Palaos, ostenta el singular título de ser la única capital del mundo sin población permanente. Fundada con el propósito de convertirse en el corazón administrativo de la nación, este enclave fue diseñado para albergar edificios como el Kelalu (Congreso Nacional), la sede del Ejecutivo y el Tribunal de Justicia.

A pesar de su inauguración en 2006, los residentes del archipiélago prefirieron mantenerse en Koror, una ciudad costera situada a 35 kilómetros, debido a sus mejores servicios y mayor conectividad. Incluso los propios funcionarios del gobierno optan por residir en esta isla o en otras zonas cercanas, lo que convierte a Ngerulmud en un espacio funcional, pero vacío de vida cotidiana.

La ciudad carece de infraestructuras básicas como hoteles, centros comerciales y espacios de recreación, características que suelen definir el carácter de una capital. Según el censo de 2020, solo 18 personas, en su mayoría personal de mantenimiento y funcionarios, permanecen temporalmente en el lugar.

¿Cómo se creó la República de Palaos?

La historia de Palaos está marcada por una sucesión de ocupaciones extranjeras, desde los exploradores españoles del siglo XVI hasta los administradores estadounidenses del siglo XX. En 1522, el capitán español Gonzalo Gómez de Espinosa registró por primera vez estas islas durante la expedición de Magallanes, pero España mostró poco interés en colonizarlas.

En 1885, el Imperio Alemán ocupó parte del archipiélago, desatando un conflicto diplomático con España que concluyó con la venta de las islas por 22 millones de pesetas. Posteriormente, Japón tomó el control tras la Primera Guerra Mundial, dejando una marcada influencia en la región hasta que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Palaos quedó bajo administración de los Estados Unidos.

La independencia llegó en 1994, después de que los ciudadanos votaron a favor en un referéndum realizado en 1978. Desde entonces, Palaos se ha consolidado como una nación soberana en Oceanía, destacando por su rica biodiversidad y su peculiar historia política.

La República de Palaos es un archipiélago conformado por más de 300 islas en Oceanía. Foto: Shutterstock.





¿Cuántas islas conforman la República de Palaos?

La República de Palaos se extiende a lo largo de 459 km² distribuidos en 340 islas, ubicadas en el Pacífico occidental, al norte de Oceanía. Estas islas, de origen volcánico y coralino, forman un paraíso natural conocido por su riqueza marina y sus espectaculares paisajes.