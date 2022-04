Se retrasan y cancelan vuelos en el sur por huelga de controladores

La huelga de controladores aéreos afectó ayer los vuelos programados en los aeropuertos del sur. Los pasajeros reportaron la cancelación y retrasos de varios vuelos en las regiones de Tacna, Arequipa, Puno y Cusco.

En Tacna tres vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa. Los pasajeros mostraron su inconformidad con el hecho. Mey Lin Mori, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) Tacna, lamentó que esta manifestación haya generado un caos en este primer día feriado que serviría para reactivar la economía en la región. Los vuelos de la mañana se reprogramaron para el resto del día y otros para los posteriores. En tanto, los de la tarde de ayer se realizaron con normalidad.

En Cusco, los pasajeros también se vieron sorprendidos por el paro. “Vine desde Apurímac y a las 4.00 de la mañana llegué a Cusco para abordar mi avión, pero me percaté que no salían vuelos a Lima”, señaló un ofuscado pasajero en las afueras del aeropuerto. La mayor molestia en los pasajeros fue que las aerolíneas no informaron de esta situación, a pesar de que se anunció con un día de anticipación.

En un momento se aglomeraron al menos 300 pasajeros nacionales y extranjeros en los exteriores del terminal aéreo. Se informó que en total dejaron de salir 23 vuelos desde Cusco a distintos puntos del país. Los vuelos empezaron a normalizarse recién a partir de la una de la tarde.

De igual forma pasó en Arequipa, donde también se reportó la cancelación de algunos vuelos y el retraso en varios. Y en Puno, el equipo de fútbol Binacional salió con 40 minutos de retraso en un vuelo que los llevaría a Lima y luego hacia Piura para disputar un partido de la Liga 1.