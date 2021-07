Violencia de género: mujer tuvo que viajar de Ayacucho a Lima para denunciar agresiones de su esposo

Con información de Raúl Egúsquiza / URPI-LR

Un mujer denunció constantes agresiones físicas y verbales de parte de su pareja, identificada como Donald Ayala Yayire, en contra de ella y sus hijos, por lo que tuvo que viajar de Ayacucho a Lima para que las autoridades puedan tomar acciones contra él.

La señora recalcó que ya impuso cinco denuncias contra Ayala en la comisaría de Ayacucho, pero no acude a sus citatorios e intenta evadirlas. Ahora teme por la seguridad de sus hijos, ya que se quedaron con él.

“El día primero (de julio) me maltrató a mi hijo y a mí, psicológicamente y físicamente. Estoy 15 días aquí para que me ayuden, para que me apoyen, porque las autoridades de allá se quedan, no nos hacen respetar y es por eso que vengo acá para que me apoyen con la denuncia que estoy haciendo a mi esposo”, relató en una entrevista con La República.

Asimismo, afirmó que la Defensoría de la Mujer ya tomó su caso, por lo que espera que se le pueda dar dar seguridad y la ayuden a trasladar a sus hijos a Lima.

“Con él vivo 12 años y siempre me ha agredido, tengo denuncias desde antes. En la provincia de Sucre se quedaba la denuncia. Mis hijos aún siguen en Ayacucho, yo estoy aquí, me escapé para hacer una denuncia contra él. Tiene hasta cinco denuncias”, agregó.

Canales de Ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).