Desde las 7.00 a. m., la Policía Nacional del Perú procedió con el desalojo en el sector de Lomo de Corvina. Los ciudadanos tuvieron una respuesta negativa ante este operativo y lanzaron objetos contra los efectivos. Miles de personas estuvieron más de dos semanas en este terreno de propiedad privada.

Este espacio ya había sido lotizado desde el 12 de abril. El general César Cervantes, Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya había adelantado que procederían con un desalojo pacífico tras agotar todas las vías de comunicación.

Así se desarrolla a estas horas el desalojo que ha sido preparado con varias semanas de anticipación.

EN VIVO: últimas noticias en Lomo de Corvina

En Vivo: Desalojo en Lomo de Corvina: sigue el minuto a minuto 08:43 Gas lacrimógeno afectó a ancianos y niños en Lomo de Corvina En medio del desalojo, la Policía Nacional del Perú procedió a utilizar el gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Sin embargo, esto afectó a los ancianos y menores de edad que estaban dentro del sector. Por el momento, la Policía está atendiendo a este grupo. 08:37 Reportan heridos tras desalojo en Lomo de Corvina Algunos efectivos resultaron heridos en medio del enfrentamiento con la gente en Lomo de Corvina. Los efectivos serán llevados a un hospital cercano. Se calcula que cerca de 500 agentes llegaron a la zona. 08:19 Invasores bloquean avenidas tras la llegada de la Policía a Lomo de Corvina Desde horas de la mañana la Policía Nacional envió más agentes a la zona invadida de Lomo de Corvina, en Villa El Salvador. En el lugar, un grupo de los nuevos habitantes se atrincheraron para defender su posición. El arribo del primer bus fue una señal de alarma para quienes ocupan este espacio desde el 10 de abril. Suficiente motivo para que se unan y quemen llantas a modo preventivo. Así, muchos ocupantes demostraron estar dispuestos a luchar por el espacio. Conoce más AQUÍ.

Miles invaden Lomo de Corvina en busca del terreno propio

Alrededor de 2.000 personas invadieron la zona conocida como Lomo de Corvina en Villa El Salvador. Según información de La República, los ciudadanos rompieron la pared para ingresar a este predio privado y ocupar un terreno. El gerente general de la empresa Minera Luren, Alejandro Garland, solicitó a las autoridades que intervengan y desalojen a este grupo.

Asimismo, alertó que en la zona no se puede construir porque la superficie es un arenal.

Testimonios en Lomo de Corvina

La mayoría de las persona indicaron que “no tienen un lugar donde vivir”, por lo que optaron por venir a este sector en busca de la casa propia, en medio de la actual pandemia.

“He venido aquí porque me enteré por los medios de comunicación. No hay para pagar el alquiler. Si existe un propietario, ¿por qué no viene y lo limpia? Porque aquí hay muchas personas de mal vivir. No tengo dónde vivir y tengo familia que mantener”, indicó una mujer.

“Hoy en día las personas han sido desalojadas de los alquileres. Este lugar ha estado abandonado, por eso pedimos que nos venda. En vez de estar pagando alquiler. Aquí hay gente que necesita, que nos reubiquen”, expresó otra persona.