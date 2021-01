Perú adelanta pago de S/ 94 millones para el primer lote

El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció el pago de 94 millones de soles para la adquisición del primer lote de las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Este desembolso, que debía oficializarse a través de un decreto supremo, estará destinado al millón de dosis que llegará inicialmente de los 38 millones previstos.

“Es un paso concreto. Teníamos plazo para pagar hasta mañana (hoy), pero lo haremos hoy (ayer)”, indicó ante la comisión Covid-19 del Congreso, donde reiteró que aún no hay fecha de su arribo al país.

En base a un cálculo simple, y si no se toman en cuenta gastos extra, se hablaría de 94 soles (26 dólares) por unidad. No obstante, el Ejecutivo aún no precisa la cifra real amparándose en la “confidencialidad” del convenio. “El costo puede ser mayor en un laboratorio o menor en otro, pero hay que sumarle los costos de aplicación para que la vacuna llegue al lugar”, dijo Mendoza.

El titular del MEF reiteró que se avanzan en las negociaciones con 10 empresas farmacéuticas, además de la iniciativa Covax Facility . Entre ellas están Sinopharm y AstraZeneca; Pfizer, Gamaleya, Johnson & Johnson, Butantan Sinovac, Arcturus, Covaxx, Inovio y Moderna. “Es probable que se requiera más de un proveedor para obtener vacunas compatibles con las condiciones de entrega de las regiones”, agregó.

En relación a Covax Facility, reafirmó el acuerdo para un lote de 6,6 millones de vacunas, cuyo costo asciende a 504,8 millones de soles. Según Mendoza, ya se han entregado cerca de S/ 76 millones como pago inicial y habrá otro de garantía para la adquisición de 428 millones de soles, obtenidos de la reserva de contingencia.

También, dijo, se destinarán 145 millones de soles al Minsa para la adquisición de cadena de frío y fortalecer puntos de almacenamiento, 42 millones por lo mismo para EsSalud y 20 millones para el plan de vacunación Covid-19.

Para este año en el que, según el Gobierno, se inmunizará a 24,5 millones de adultos, se ha considerado como recurso de contingencia hasta 2,7 mil millones de soles para la adquisición y distribución de vacunas, y otros gastos de la emergencia sanitaria, como personal de salud y bonos.

El camino de vacunación

Durante la Cade Ejecutivo, la ministra Pilar Mazzetti reafirmó que las tres fases de la vacuna Sinopharm priorizarán a la primera línea, luego a los adultos mayores y personas con comorbilidad; y a la población de 18 a 50 años. No obstante, indicó que esta lista aún no es fija.

También dijo que la llegada del primer lote de la vacuna china al Perú tomará 5 días y su repartición a las zonas más lejanas podría demorar hasta 5 días.

El personal de salud será inmunizado en su centro laboral, y los vacunadores aplicarán la dosis a 90 personas en un turno de 6 horas. Para el control, además, habrá un aplicativo móvil.

“El Minsa es responsable de vacunar a toda la población”, indicó Mazzetti.

Urge tener más camas UCI y personal

Según el ministro Mendoza, se habilitarán otras 300 camas UCI ante el avance de la pandemia. “Estamos observando algunos eventos de absoluta irresponsabilidad que conducen al país a un rebrote. No de quienes trabajan, sino de quienes se congregan en sitios públicos”, refirió.

En la reunión sostenida ayer entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ratificó que el principal problema es la falta de especialistas y camas UCI.

No obstante, los jefes de las Diresas, como Juan Spelucín, del Cusco, advierten que no basta con equipamiento, sino se necesita personal.

