Dos mujeres acusan a una supuesta abogada de agredirlas físicamente [VIDEO]

Una supuesta abogada, identificada como Liz Chambergo Lozano, fue acusada por dos jóvenes universitarias de haberlas agredido con violencia en inmediaciones del distrito de Villa María del Triunfo. Las agresiones se habrían dado en dos fechas distintas.

Soledad Cerna, una de las denunciantes, tiene un bebé con la actual pareja (Carlos Gutierrez Sulca) de la supuesta agresora. Esta última no habría estado de acuerdo con la relación cordial de padres que ambos mantenían y la interceptó al interior de una combi de transporte público para reclamarle y posteriormente golpearla, contó Cerna.

"Llegó a agredirme físicamente. Me agredió en el carro y en la calle cuando llegaba a mi casa [...] Tengo miedo porque es la pareja actual de él. Tengo miedo que ella le haga algo a mi hija por rabia hacia mí", narró la mujer a las cámaras de Panamericana.

Pero esta no sería la única denuncia que recae sobre Chambergo. Sofía Saavedra, exenamorada de Carlos Gutiérrez Sulca, también habría recibido los golpes de la ofuscada mujer.

"Ella me empezó a agredir directamente en la cara con puñetes. Me sacó sangre de la nariz, tengo una hemorragia ocular y estuve peor, no podía abrir la vista", contó.

Al ser consultada por la relación que tendría con Gutierrez Sulca, dijo que este solo es un amigo con quien, si bien mantuvo una relación sentimental hace tiempo, ahora solo tiene un trato amable. "Es una amistad de hace años [...] sí tuve relación sentimental pero después no hubo más.", manifestó.

Ahora ambas mujeres temen por sus vidas. Piden a las autoridades que hagan justicia por las supuestas agresiones recibidas.