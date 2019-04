George Forsyth: ‘‘Han soltado a ocho delincuentes y van a tomar venganza’’ [VIDEO]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se mostró indignado ante la liberación de ocho personas que fueron detenidas durante un operativo realizado en el Mercado de Frutas recientemente. Estas se habrían dedicado al cobro de cupos a camiones para que puedan comercializar sus productos en las vías públicas. ‘‘Imagínate la gravedad de lo que han hecho. Han soltado a ocho delincuentes, han soltado a una mafia que obviamente va a estar con la sangre entre los dientes de quién los ha acusado, de quién ha declarado. Van a tomar venganza’’, afirmó el burgomaestre.

George Forsyth se reafirmó en lo que compartió hace unos días a través de su cuenta de Twitter: que dos sicarios habían llegado desde Trujillo a causa del operativo mencionado. ‘‘No creo que hayan venido a comprar fruta’’, aseveró. Él explicó que la Policía le cuestionó el haber compartido la información; no obstante, el alcalde dijo encontrarse preocupado de que las personas sean asesinadas. Asimismo, aseguró sentir una ‘‘rabia incontrolable’’. ‘‘Nosotros nos sacamos la mugre para que gente lo tome con ligereza, no le de importancia o no se da cuenta las acciones que hace’’, comentó haciendo referencia a la liberación de los ocho presuntos delincuentes.

La fiscal Claudia Gutiérrez Aragón de la 6° Fiscalía Provincial Penal de Lima fue quien dispuso la inmediata liberación de los ocho investigados, que pertenecerían a la organización criminal ‘Los abonados de Pablo Patrón’, y decidió ampliar la diligencia en 30 días. ‘‘Queremos saber por qué los ha liberado. ¿Por qué? Están todas las pruebas. Una mafia de 20 años con asesinatos de por medio, balaceras constantes por quién tiene el poder del mercado, por cobro de cupos en las calles’’, comentó Forsyth para Panamericana.

El burgomaestre de La Victoria señaló que la banda criminal en cuestión es una de las mafias más fuertes y poderosas, la cual maneja mucho dinero. Esta llegaría a recaudar 13 mil soles diarios y más de 3 millones 800 mil soles cada año. La organización se habría apoderado de los alrededores del Mercado de Frutas desde el 2015.