VMT: Sujeto que desfiguró a expareja la sigue acosando y amenazando de muerte

Una mujer vive a diario con el temor de ser asesinada en Villa María del Triunfo (VMT) ya que recibe las amenazas de su ex pareja, un mototaxista que la sigue acosando a pesar que ella decidió poner fin a la relación sentimental que ambos sostenían.

Es el drama que vive Evelyn Mendoza, quien afirma que sufrió un accidente por culpa de Luis Javier Mendivil. La mujer reveló al programa Beto a Saber, que ella conoció al sujeto ya que tomaba su servicio cuando debía ir al trabajo.

Sin embargo, en el transcurso de la relación que duró seis meses, el sujeto se tornó agresivo y muy celoso, al punto de vincularla hasta con el jefe de su trabajo, una farmacia donde la joven ejerce como técnica. Ella contó que su enamorado la peñiscaba, cacheteaba e incluso en una ocasión le colocó un filudo cuchillo en el cuello.

La víctima decidió poner fin a la relación ante la la violenta actitud que presentaba hasta entonces su expareja. Ella accedió a conversar con él en una oportunidad, pero ella quiso regresar a su casa cuando él le insistía ir a un hotel, fue entonces que una maniobra, según la joven, a propósito causó que ella salga disparada de la unidad.

La policía llegó a capturara a Mendivil, no obstante, lo dejó libre tiempo después y cuando la joven interpuso la denuncia solo se la tramitaron como si se trata solo un evento de violencia familiar.

Como saldo del suceso anterior, Evelyn tiene siete puntos de sutura en el rostro, no va a trabajar y vive escondida en una casa que su agresor no conoce.

A pesar de todo lo anterior el sujeto sigue enviándole mensajes donde la sigue acosando para retomar la relación, además de amenazarla de muerte. “Ya no me buscas, ya no me llamas, ya no me buscas. Pero hay un Dios un Dios que todo lo ve. (...)Hay cosas que uno tiene que cambiar porque no está bien, pero te quiero de verdad. Ahora más que nunca te quiero de verdad, siento que te extrañado mucho”, se escuchar en uno de los mensajes de voz que Mendivil le envía a su víctima.

Ahora, la mujer pide que se le brinde seguridad pues teme por su vida.