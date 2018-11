Moradores de Huanchaco saldrían a las calles por solución de erosión costera

El alcalde distrital de Huanchaco, provincia de Trujillo, José Ruiz Vega, rechazó la actitud de los consejeros regionales de no aprobar el pedido de declaratoria de emergencia para el balneario de Huanchaco e informó del malestar que existe entre los moradores. Ruiz Vega expresó que solicitará una audiencia con el consejo regional, y de no haber resultado los pobladores le han manifestado que saldrán a las calles a protestar.

“No hay el interés ni siquiera los consejeros han visitado Huanchaco. Me están llamando los vecinos directamente, están muy molestos, están mencionando que quieren hacer una marcha, pero primero les he dicho que vamos a reunirnos con las autoridades. He pedido una cita con los consejeros regionales para poder trabajar. Declararnos en situación de emergencia es para dar a conocer a las entidades nacionales y se pueda accionar inmediato. Nosotros no pedimos recursos que transfiera la municipalidad, tampoco el gobierno regional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones necesita el acuerdo del Consejo Regional para que ellos puedan tomar medidas inmediatas. Para Huanchaco, según los especialistas que actualmente están elaborando el expediente técnico definitivo de los tres distritos involucrados, recomiendan poner geotubos en las zonas devastadas”, manifestó.

El alcalde indicó que la instalación de un sistema de geotubos permitirá proteger la playa y frenar la fuerza del mar. “Geotubo es un sistema que en otros lugares lo han empleado por emergencia, es un sistema rápido de instalar, para proteger de la fuerza del mar, para que impacte la ola. Esa es una solución temporal hasta que se termine el expediente técnico, hasta que se levanten las observaciones, se convoque a proceso de licitación pública, esto va a demorar más de un año. (La declaratoria de emergencia) se necesita para tomar acciones inmediatas”, expresó.