Jaime Delgado denunció los exagerados cobros de la aerolínea Viva Air

A través de un video publicado en Facebook, Jaime Delgado Zegarra denunció la atención de la aerolínea Viva Air.

“Es la primera vez que vengo viajando con Viva Air y la verdad es que son unos vivos. Yo vengo con mi maleta que es un tamaño estandar y que toda la vida he viajado con eso, pero ahora me van a cobrar más de 100 soles porque dice que no entra aquí”.

Durante el video, Delgado Zegarra, conductor de programas de radio y televisión, también lamentó los precios sobrevalorados a los que tienen que acudir los usuarios para poder realizar sus trámites y viajar.

“Aquí la gente está reclamando por muchas cosas. Por ejemplo una señora trae su pase en su teléfono como se acostumbra en todas las líneas aéreas, pero no le han aceptado por el teléfono, sino que lo quieren impreso. ¿Saben cuánto le han cobrado por la impresión en papelito sino no viajaba? 45 soles”, comentó Delgado Zegarra.

Más adelante, y en medio de las quejas, Delgado Zegarra indicó que terminó pagando 200 soles de más por el exceso de la maleta de su esposa y la de él. Sin embargo, ya arriba del avión, la aerolínea Viva Air indicó a los pasajeros que la llanta del avión se bajo, motivo por el cual los invitó a bajar y a esperar una hora más para despegar.

“¿Este es el tipo de líneas aerolíneas que están funcionando en nuestro país? ¿dónde están las autoridades qué no vienen a controlar esto?”.

En otro video publicado en la misma red social, el presentador de televisión grabó al resto de pasajeros para que contarán los cobros excesivos a los cuales se han visto sometidos.

“¿Qué le parece este cobro? 112 soles, es un robo, una estafa, un engaño. Hace dos días he viajado al norte con Latam y no me ha cobrado nada por esta maleta llevándola conmigo con equipaje en mano”.

“Yo estoy llevando este bolso de mano y me han dicho que sí puedo pasar, pero mi otra maleta no la dejan pasar para nada y me están cobrando 112 soles”, comentó una de las clientes de la aerolínea Viva Air.