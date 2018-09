Migraciones: venezolano fue expulsado del Perú tras grabarse rompiendo su carné de PTP [VIDEO]

Migraciones decidió expulsar del Perú a un ciudadano venezolano luego que publicará un video en su cuenta de Facebook donde insulta y corta su carné del PTP (Permiso Temporal de Permanencia) porque "no sirve". Las imágenes han generado diferentes reacciones.

Como se observa en el video Facebook, el venezolano Elvys Rafael Carreño Velásquez criticó que el carné de PTP solo servía para quedarse un año en el país y luego corta con una tijera su carné. Ante ello, Migraciones decidió expulsarlo del Perú.

"Tanto se matan por sacar este documento y al final no sirve para nada. Este es el carné de la patria del Perú. No sirve para nada, solamente para que te puedas quedar por un año en esta "m...a", pero esto es una "m...a". No sirve", se le escucha decir en el video Facebook.

Migraciones decidió expulsar al ciudadano venezolano por vulnerar la legislación migratoria y dispuso su impedimento de ingreso al Perú por el periodo de 15 años.

Representantes de la comunidad venezolana en el Perú rechazaron su conducta y revelaron que este ofrecía servicios sexuales por Internet, hecho que fue admitido por Carreño Velásquez en la declaración que brindó ante la División de Extranjería de la Policía Nacional, luego de ser intervenido. Además, dijo sentirse arrepentido de sus actos.

El venezolano fue trasladado por la Policía de Extranjería hasta el Puesto de Control Fronterizo La Tina, ubicado en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, donde la madrugada de este jueves fue expulsado del Perú, luego de cumplir los procedimientos regulares, como se difundió en la página de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Se dio a conocer que el venezolano ingresó a Perú el 27 de junio de 2017 en calidad de turista por 90 días, y el 1 de enero de 2018 obtuvo el carné del PTP, documento que, además de regularizar su situación migratoria, lo facultaba a trabajar de manera formal, tributando al Estado peruano.

Actualmente, más de 95 mil ciudadanos venezolanos ya tienen el PTP, de los cuales el 11% son menores de edad, que pueden continuar sus estudios escolares en el país. Asimismo, 122 mil están próximos a obtenerlo mientras que otros 120 mil tienen citas para gestionar el documento.