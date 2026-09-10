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ONP inicia pago de pensiones a domicilio este 14 de septiembre: revisa el cronograma por fechas y zonas de Lima

Los pensionistas pueden verificar sus constancias de pago en la plataforma de la ONP e implementar clave virtual. La entidad realizará las visitas mediante el Banco de la Nación.

Los pensionistas de Lima Metropolitana y el Callao recibirán su pensión a domicilio entre el 14 y el 23 de septiembre de 2026, según la ONP.
Los pensionistas de Lima Metropolitana y el Callao recibirán su pensión a domicilio entre el 14 y el 23 de septiembre de 2026, según la ONP.Foto: composición LR
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Pensionistas de Lima Metropolitana y el Callao recibirán este mes de septiembre su pensión directamente en sus viviendas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) programó la entrega de estos pagos desde el lunes 14 hasta el miércoles 23 de septiembre de 2026, mediante el Banco de la Nación.

El servicio alcanzará a 10,171 beneficiarios y las visitas se distribuirán según la ubicación de cada domicilio. El calendario contempla fechas específicas para Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro, además de dos jornadas destinadas a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante el primer recorrido.

Puedes ver

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Qué días llegará la pensión de la ONP a cada zona de Lima?

La entrega comenzará en los distritos comprendidos en Lima Norte y continuará durante los días siguientes con las zonas Sur y Centro. Por ello, los pensionistas deben identificar el sector en el que se encuentra su domicilio para conocer el periodo previsto para la visita.

Lima Norte — 14 al 16 de septiembre

  • Ancón
  • Bellavista
  • Callao
  • Carabayllo
  • Carmen de la Legua
  • Comas
  • Independencia
  • La Perla
  • La Punta
  • Los Olivos
  • Mi Perú
  • Magdalena
  • Pueblo Libre
  • Puente Piedra
  • San Martín de Porres
  • San Miguel
  • Santa Rosa
  • Santa Rosa de Quives
  • Ventanilla

Lima Sur — 17 y 18 de septiembre

  • Barranco
  • Chilca
  • Chorrillos
  • Lurín
  • Miraflores
  • Punta Negra
  • San Borja
  • San Isidro
  • San Juan de Miraflores
  • Santiago de Surco
  • Surquillo
  • Villa El Salvador
  • Villa María del Triunfo

Lima Centro — 19 al 21 de septiembre

  • Ate
  • Breña
  • Chaclacayo
  • Cieneguilla
  • El Agustino
  • Jesús María
  • La Molina
  • La Victoria
  • Lima
  • Lince
  • Lurigancho
  • Pachacamac
  • Ricardo Palma
  • Rímac
  • San Juan de Lurigancho
  • San Luis
  • Santa Anita
  • Santa Eulalia

Una vez concluido este recorrido, la ONP realizará una segunda visita los días 22 y 23 de septiembre. Esta etapa estará dirigida exclusivamente a los pensionistas que no hayan podido ser ubicados durante la fecha asignada inicialmente.

Constancia de pago ONP: pasos para revisarla y obtener la clave virtual

Además de conocer las fechas de visita, los pensionistas pueden verificar la constancia correspondiente al pago de su pensión mediante la plataforma virtual de la ONP. Para acceder a este documento, deben ingresar a la sección “Cobro pensión” y escoger la alternativa “Quiero ver mis constancias de pago”.

El sistema solicitará el tipo y número del documento de identidad, así como la clave virtual. Después de ingresar, se debe seleccionar dentro del menú la opción destinada a consultar las constancias de pago.

Quienes todavía no tengan una clave virtual pueden gestionarla desde “Tu zona segura”, seleccionando “Quiero mi clave virtual”. El proceso requiere registrar información personal y datos de contacto. Luego, se enviará un código de seguridad al correo electrónico registrado, el cual permitirá crear la contraseña de uso personal e intransferible.

Para resolver consultas relacionadas con el servicio de pago a domicilio, la ONP mantiene habilitada la línea ONP Te escucha, en el número (01) 634 2222, opción 1. El canal telefónico atiende de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y 5:30 p. m.

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