¿Por qué me salen bolitas amarillas en la garganta y cómo puedo eliminarlas para no tener mal aliento?

¿Alguna vez has visto que unas bolitas amarillentas o blancas te han aparecido en el interior de tu garganta? Estas pequeñas piedras, similares al tamaño de un grano de arroz, son también conocidos como tonsillitis o cálculos amigdalinos y, aunque no son peligrosos, se les considera como uno de los principales causantes del mal aliento, tanto en personas adultas, jóvenes y niños, lo que genera incomodidad y baja autoestima en las personas. Sin embargo, existen formas de poder eliminarlas y prevenirlas.

Para ello, en La República, conversamos con la doctora Marleny Zuñiga, especialista en otorrinolaringología en la clínica Sanna San Borja y en Hospital Militar Central, quien nos brindó mayor información sobre los cálculos amigdalinos y cómo prevenir su aparición.

¿Qué son los cálculos amigdalinos y por qué generan mal aliento?

Según explicó la especialista, las bolitas amarillentas son, en realidad, restos de alimentos, mocos u otras secreciones que se instalan en las amígdalas. Estas protuberancias, al entrar en contacto con la saliva o bacterias que habitan en la boca, se pudren, ocasionan un mal olor y generan el mal aliento de la persona.

"Estos cálculos amigdalinos, también conocidos como tonsilolitos, son residuos de alimentos, secreciones o mocos, que se instalan en las criptas o cavernas que tienen las amígdalas. Estas se contaminan con la saliva (...) y se empiezan a formar como unos tacos llamados cálculos amigdalinos. Al pasar unas horas, por las bacterias mismas (de la boca) se contaminan y se pudren. Es por eso que toman un mal olor y el mal aliento", comentó la experta.

Estas bolitas amarillas que salen en el interior de la garganta son conocidos como cálculos amigdalinos. Foto: Abaden dentistas

Aunque añadió que estos pequeños cálculos no ponen en riesgo la salud de la persona, deben ser retiradas cuanto antes, pues si permanecen mucho tiempo alojados en la garganta, pueden llegar a provocar pequeñas infecciones de amígdalas.

"Estos (cálculos) no son graves porque no es una infección de la amígdala, pero sí incomodan. Sin embargo, cuando estos no son retirados, porque deben ser retirados por el especialista o se le enseña al mismo paciente a quitarlos, podría complicarse con pequeñas infecciones de amígdalas", señaló Zúñiga.

¿Cómo prevenir la aparición de estos cálculos amigdalinos?

Para prevenir la aparición de estas pequeñas bolitas, lo recomendable es tener una buena y correcta higiene bocal. Asimismo, el cepillado de los dientes debería realizarse cada vez que se coma algún alimento, así sea una pequeña cantidad.

"Cada vez que el paciente coma, así sea una galleta u otros alimentos, tiene que hacerse de inmediato un enjuague y cepillado de los dientes. La buena higiene bucal favorece mucho a disminuir la producción o la presencia de estos cálculos", concluyó la especialista.