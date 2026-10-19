Mes de los Milagros: Conoce si calificas a un préstamo estando en Infocorp en 1 minuto Un historial crediticio negativo no siempre impide acceder a financiamiento. Conoce cómo obtener un préstamo de hasta S/2 millones, aun estando en Infocorp, y cuáles son los requisitos.

Para acceder a un préstamo, se debe contar con un inmueble como garantía, inscrito en SUNARP y sin problemas legales. Foto: difusion.

Para acceder a un préstamo, se debe contar con un inmueble como garantía, inscrito en SUNARP y sin problemas legales. Foto: difusion.

Contar con un historial crediticio negativo puede limitar el acceso a financiamiento en la banca tradicional. Para quienes figuran en Infocorp, conseguir un préstamo para impulsar un negocio, reorganizar deudas o concretar un proyecto personal suele convertirse en un desafío.

En octubre, mes de los milagros, también hay espacio para nuevas oportunidades. Prestamype plantea una alternativa: préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones y una evaluación flexible que incluye a personas que figuran en Infocorp o no cuentan con historial crediticio.

¿Qué beneficios tiene pedir un préstamo en Prestamype?

Al evaluar un financiamiento, además del monto, es clave considerar las condiciones de pago. En ese sentido, Prestamype ofrece montos altos, plazos flexibles y una evaluación que no excluye automáticamente a quienes tienen un historial negativo. Entre sus principales características figuran:

Montos altos : préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés competitiva : desde 1.05% mensual.

: desde 1.05% mensual. Plazos amplios : desde 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovación futura, previa evaluación.

: desde 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovación futura, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : figurar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo de descarte automático.

: figurar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo de descarte automático. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida: tú eliges cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Cabe precisar que Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting S.A.C., empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Estas condiciones amplían las posibilidades de quienes desean financiar sus proyectos, fortalecer sus negocios o atender necesidades económicas y no cumplen con los requisitos habituales de la banca tradicional.

Requisitos para solicitar un préstamo estando en Infocorp

El requisito principal para acceder a un préstamo estando en Infocorp de Prestamype es contar con un inmueble, ya sea casa, departamento, oficina o local comercial, que pueda ofrecerse como garantía. Este debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y no tener multas, gravámenes, afectaciones ni problemas legales ante la Municipalidad o los Registros Públicos.

Además, la propiedad debe ubicarse en alguna de las zonas de operación de la fintech: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga. Con estas condiciones cubiertas, es posible iniciar la evaluación, aunque el solicitante figure en Infocorp o no cuente con historial crediticio.

Mes de los Milagros: descubre en 1 minuto si puedes acceder a un préstamo

Para quienes recibieron una negativa de la banca tradicional, octubre puede ser el momento de evaluar nuevas alternativas de financiamiento. Con Prestamype, figurar en Infocorp no implica necesariamente quedarse sin la posibilidad de obtener el dinero necesario para lograr una meta.

¿Tienes una propiedad y necesitas financiamiento? Ingresa AQUÍ , descubre si puedes precalificar a un préstamo estando en Infocorp en solo 1 minuto y conoce las alternativas disponibles para concretar tus proyectos.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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