Más de 400 familias rurales fortalecen su desarrollo productivo con Haku Wiñay en Santiago de Tucuma

El proyecto implementó tecnologías agrícolas y pecuarias que optimizaron el rendimiento de cultivos de hortalizas, maíz y papa. Foto: difusión.

El proyecto implementó tecnologías agrícolas y pecuarias que optimizaron el rendimiento de cultivos de hortalizas, maíz y papa. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Más de 400 familias rurales del distrito de Santiago de Tucuma fortalecieron sus capacidades productivas gracias al proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La intervención permitió implementar tecnologías productivas, mejorar las condiciones de las viviendas y promover emprendimientos rurales inclusivos, contribuyendo al incremento de los ingresos familiares, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la población.

Tecnologías productivas

El proyecto fortaleció la producción agropecuaria mediante tecnologías adaptadas al territorio. Se implementaron 319 módulos de hortalizas, 311 de maíz amiláceo y 293 de producción de papa, incorporando semillas de calidad y asistencia técnica para mejorar el rendimiento de los cultivos.

Asimismo, se instalaron 314 módulos de riego por aspersión, optimizando el uso del agua y ampliando las áreas bajo cultivo.

Además, se llevaron a cabo mejoras en viviendas saludables y emprendimientos rurales inclusivos. Foto: difusión.

En el componente pecuario se fortaleció la crianza tecnificada de cuyes, aves, porcinos y ganado vacuno mediante más de 500 módulos productivos, mejorando la producción de carne, leche y huevos, así como los ingresos de las familias.

Viviendas saludables

El proyecto también promovió el mejoramiento integral de las viviendas con la implementación de más de 400 cocinas mejoradas, módulos de agua segura, Samana Wasi, rincones de aseo y prácticas de manejo de residuos sólidos, fortaleciendo la salud, la higiene y el bienestar de las familias.

Emprendimientos rurales

Se promueve la inclusión social y el desarrollo sostenible en comunidades rurales. Foto: difusión.

Haku Wiñay impulsó diversos Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) orientados a generar mayor valor agregado y mejores oportunidades de mercado. Entre ellos destacan la producción de semillas de papa, aceites esenciales, hierbas aromáticas y medicinales, derivados lácteos, paltas, miel, carpintería rural y la crianza tecnificada de cuyes.

Impacto social

Los resultados reflejan una transformación integral de las familias usuarias. El incremento de la productividad, la mejora de las viviendas y el fortalecimiento de los emprendimientos permitieron generar mayores ingresos, mejorar la alimentación y crear nuevas oportunidades de desarrollo.

Más que un proyecto productivo, Haku Wiñay fortalece capacidades, impulsa la inclusión social y contribuye a reducir la pobreza en las zonas rurales.

Órgano responsable

La ejecución está a cargo del Núcleo Ejecutor Central (NEC) Santiago de Tucuma, presidido por Roberto Sulca Castro, junto a la tesorera Hilda Margarita Capcha Ávila, la secretaria Vanesa Jaquileny Mescua Limachi, el fiscal Walter Curi Jacobe, la supervisora Elva Rocío Ramos Castillo, el coordinador Raúl Mendoza Solano, la asistente administrativa Katia Yanira De la Cruz Llanos y el equipo de Yachachiqs, responsables de la asistencia técnica a las familias usuarias.

[PUBLIRREPORTAJE]