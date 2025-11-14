HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Publirreportajes

Claro Perú desmiente interés en mantener canales informales

Las telecomunicaciones son aliadas contra el delito.

En relación con las afirmaciones difundidas en algunos medios y redes sociales, donde se cuestiona que los operadores de telecomunicaciones tendríamos interés en mantener la venta en mercados informales, Claro Perú rechaza categóricamente dichas acusaciones y manifiesta lo siguiente:

Claro no está a favor de la informalidad y niega tener intereses económicos por encima de la seguridad de los ciudadanos. La empresa condena las afirmaciones donde se señala a los operadores como promotores del delito.

Al eliminar un canal de venta en mercados informales, automáticamente, la demanda se trasladará a canales formales y seguros que la industria ya ofrece en el país. Claro Perú cuenta con múltiples canales de venta que garantizan la adquisición segura de sus servicios.

El servicio que brindamos los operadores es primordial e indispensable para cualquier sociedad. La industria de las telecomunicaciones es uno de los grandes motores del desarrollo económico y social del Perú, promueve la productividad, la inclusión y la educación. Y contrario a lo que se ha venido afirmando por algunas personas, las telecomunicaciones son una herramienta clave para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en cualquier parte del mundo.

Pretender vincular a los operadores con la delincuencia es totalmente infundado y solo desvía la atención del verdadero problema: la infiltración de mafias en diversas industrias e instituciones para extorsionar y delinquir.

Desde 2019, Claro Perú ha implementado mecanismos para desincentivar la venta en mercados informales y redirigir la demanda hacia sus canales formales. Hemos propuesto medidas legales y continuaremos ejecutando acciones para combatir este fenómeno. Mantendremos nuestro apoyo a las autoridades, colaborando dentro de nuestras competencias para apoyarlos en el combate a la delincuencia.

En el Perú existen decenas de miles de vendedores honestos que dependen de esta industria, y estamos comprometidos con ellos y sus familias. Trabajamos incansablemente para evitar la infiltración de mafias en nuestra cadena comercial y no dejaremos de hacerlo.

Reiteramos nuestro total compromiso en la lucha contra la delincuencia e invocamos a las autoridades y otras industrias afectadas a articular esfuerzos para implementar medidas que eliminen este grave problema de inseguridad que no solo afecta al Perú, sino a muchos países del mundo.

Claro Perú reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y el desarrollo del país. Las telecomunicaciones son aliadas del progreso y de la lucha contra la delincuencia.

