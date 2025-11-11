Desde 2019, Claro impulsa medidas firmes para combatir la venta ilegal de chips

Tolerancia cero frente al fraude y la venta informal de chips en el Perú. Desde el 2019 tomamos acción y fuimos los primeros en proponer e implementar la doble validación biométrica (del vendedor y comprador), exigimos el empadronamiento a todos nuestros vendedores, hemos bloqueado definitivamente a más de 3,400 vendedores que incumplían la norma.

Además, no dudamos en tomar acción legal y a la fecha hemos denunciado penalmente a más de 380 vendedores por venta ambulatoria, fraude y/o malas prácticas en las ventas.

Seguiremos colaborando con las autoridades y con la seguridad de todos los peruanos, con hechos verificables, no con discursos.

Conoce más sobre la campaña informativa del 2019 aquí: https://www.claro.com.pe/hablando-claro/seguridad/conoce-que-esta-haciendo-claro-para-combatir-la-venta-ilegal-de-chips/

Conoce más sobre las acciones contra la venta ilegal de chips aquí: https://www.claro.com.pe/contactanos/alerta-claro/?tab=AlertaClaro

[PUBLIRREPORTAJE]